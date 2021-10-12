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مراسل العالم: القاضي البيطار المكلف ملف انفجار مرفأ بيروت تبلّغ في هذه الأثناء بطلب خليل وزعيتر وكفت يده عن الملف تلقائيا وموقتا

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

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