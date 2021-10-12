العراق.. كتائب حزب الله ترفض نتائج الانتخابات البرلمانية

العالم-العراق

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله-العراق أبو علي العسكري في تغريدة له على منصة التواصل تويتر، إن "ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثّل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".

وتابع العسكري في تغريدته: "ومن منطلق العهد الذي قطعناه لأبناء شعبنا وامتنا نقول بأننا سنقف بكل حزم واصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يستفيد أو يحاول إذلال أبناء العراق".

ودعا العسكري، المقاومة العراقية إلى "الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة، داعياً إلى الوقوف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وعدم السماح لأي طرف بإذلال أبناء العراق".

موقف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يأتي بعد أن رفض "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

هذا وأعلن التيار الصدري تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من مقاعد البرلمان.