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مقتل 3 مدنيين بانفجار مستودع ذخيرة للمسلحين بريف حلب

مقتل 3 مدنيين بانفجار مستودع ذخيرة للمسلحين بريف حلب
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

لقي ثلاثة مدنيين سوريين بينهم طفل مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل زعيم فصيل مسلح في قرية الدابس بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مرتبطة بتركيا.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا "أن مستودعا للذخيرة مخبأ في منزل أحد متزعمي ما يسمى السلطان مراد الإرهابي المدعوم من الاحتلال التركي في قرية الدابس بمنطقة جرابلس أدى إلى استشهاد امرأة وطفل ورجل وإصابة عدد من المدنيين بجروح".

ولفتت المصادر إلى أن "المدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا تم تجميعهم في منزل المتزعم الإرهابي بغرض تهريبهم إلى الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية حيث يقوم عدد من متزعمي التنظيمات الإرهابية بتهريب عشرات المدنيين أسبوعيا مقابل مبالغ مالية بالدولار الامريكي وذلك بالتعاون مع سماسرة أتراك وبغطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التركي".

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