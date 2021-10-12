کم عدد المرشحات الفائزات بالانتخابات النيابية العراقیة؟

العالم-العراق

وقالت مدير عام الدائرة يسرى كريم محسن، في بيان، إن "نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلكم النسوة اللائي أبدَيْنَ شجاعة وإصرارا للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هو انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع".



وأضافت محسن، أنه "وبحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ (97) مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا".



وأشارت مدير عام الدائرة، إلى أن "الرسالة الحقيقة للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان؛ بل يتعيّن على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع".