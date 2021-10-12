أميرعبداللهيان يستقبل رئيس مجلس النواب السويسري

العالم - إيران

واستقبل وزير الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الوطني السويسري، أندرياس إيبي، الذي يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد حسين أميرعبداللهيان خلال اللقاء أن استنتاجات الحكومة الإيرانية بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ستنتهي في المستقبل القريب، موضحا أن إجراءات طهران ستكون متناسبة مع مستوى تصرفات الطرف الآخر.

واشار امير عبداللهيان، إلى العلاقات الطيبة بين إيران وسويسرا، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مجلسي البلدين، ودور البرلمانات في التنمية الشاملة للتعاون، معتبرا زيارة المسؤول السويسري بأنها خطوة مهمة لتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.

وشرح وزير الخارجية رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة حول إقامة علاقات متوازنة مع الدول، معتبرا تطوير العلاقات مع سويسرا على جميع الأصعدة أمرًا هاما.

واشار أميرعبداللهيان إلى القدرات الهامة للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، وخاصة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشدد على ضرورة عقد لجنة مشتركة للتعاون بين إيران وسويسرا.

وتطرق وزير الخارجية الإيرانية إلى بعض القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك آخر التطورات في أفغانستان، موضحا وجهة نظر إيران المبدئية بشأن تشكيل حكومة شاملة مع وجود جميع المجموعات العرقية في هيكلية الحكم في أفغانستان.

وشدد أميرعبد اللهيان على أن مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات في أفغانستان في مجالات اللاجئين والمخدرات والإرهاب تتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي.

واشار إلى بدء موسم البرد والظروف الصعبة للشعب الأفغاني، مؤكدا على ضرورة التعاون الجماعي لإدارة الوضع لا سيما إرسال المساعدات الإنسانية إلى افغانستان، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نشطة بالفعل في هذا المجال.

وشرح وزير الخارجية وجهة نظر الحكومة الإيرانية الجديدة بشأن استئناف محادثات فيينا، وأعلن عن الانتهاء من استنتاجات الحكومة في هذا الصدد في المستقبل القريب، مضيفا: في المحادثات المقبلة، ستكون أجراءاتنا متناسبة مع مستوى عمل وإجراءات الأطراف الأخرى.

من جانبه كما أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري أندرياس إيبي في هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبلد له دور محوري في المنطقة، لافتا إلى دور السفارة السويسرية في طهران كراعية لمصالح بعض الدول وأهمية تعزيز هذا الدور.

كما أشاد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استضافة ملايين اللاجئين الأفغان في العقود الأخيرة، والنهج الحالي في تقديم الخدمات للشعب الأفغاني.

كما أكد رئيس المجلس الوطني السويسري على اهتمام بلاده بلعب دور في تقريب وجهات نظر الأطراف فيما يتعلق بالمحادثات النووية.

و تبادل وزير الخارجية الإيراني ورئيس المجلس الوطني السويسري وجهات النظر حول آخر مستجدات المباحثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، وتطورات الأوضاع في اليمن.

وكان "أندرياس إيبي" قد التقى امس الإثنين نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة بمجلس الشورى الإسلامي، محمد جواد أصغري ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس وحيد جلال زاده.