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سريع: القوات المسلحة اليمنية ستمتنع عن استهداف أي مرتزق وعميل أن هرب وغادر أرض المعركة

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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