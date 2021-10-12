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ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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سريع: خلال عملية فجر الانتصار بلغ عدد القتلى من المرتزقة وقوى العدوان الى 1300 والاسرى ثلاثون
سريع: خلال عملية فجر الانتصار نفذت وحدة الطائرات المسيرّة 245 عملية
سريع: خلال تنفيذ عملية فجر الانتصار نفذت الوحدة الصاروخية 68 عملية في داخل اليمن وداخل العمق السعودي
سريع: نقول للمرتزقة إن طيران العدوان لن يتمكن من توفير الغطاء لكم دائما
سريع: القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تحقيق التقدم في محافظة مأرب رغم تكثيف الغارات الجوية للعدوان السعودي-الاميركي
سريع: القوات اليمنية أصبحت اليوم على مشارف مأرب من عدة جهات
سريع: القوات المسلحة اليمنية حررت 600 كليومتر متر مربع من مديرية صرواح
سريع: القوات المسلحة اليمنية ستمتنع عن استهداف أي مرتزق وعميل أن هرب وغادر أرض المعركة
سريع: القوات المسلحة اليمنية دشنت عملية فجر الانتصار التي حررت مناطق جديدة في محافظة مأرب
اليمن.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع
سريع: نقول للمرتزقة إن طيران العدوان لن يتمكن من توفير الغطاء لكم دائما
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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