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رئيس قرغيزستان يقيل الحكومة

رئيس قرغيزستان يقيل الحكومة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، في بيان، إن رئيس الجمهورية صادر جاباروف، أقال اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء أولوكبيك ماريبوف والحكومة بأكملها.

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في البيان: "وقع الرئيس مرسوما بشأن إقالة الحكومة الحالية لجمهورية قرغيزستان بالكامل. بموجب مرسوم آخر، أقال رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء أولوكبيك ماريبوف من منصبه.

وبقرار من الرئيس القرغيزي، "يواصل الوزراء الحاليون أداء واجباتهم الوظيفية، حتى تشكيل حكومة جديدة، وخلال ذلك، كما ورد في المرسوم الرئاسي، تم إعفاء ماريبوف "من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء".

وقام رئيس الدولة، بتعيين أكيلبيك جاباروف كقائم بأعمال رئيس الوزراء، وفي نفس الوقت في منصب رئيس الإدارة الرئاسية.

أمس الاثنين وقع الرئيس القرغيزي، على قانون دستوري أقره البرلمان في وقت سابق، وبموجبه يقوم رئيس الإدارة الرئاسية بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا.

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