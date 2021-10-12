بغداد تدعو لتشكيل لجنة تسهل دخول العراقيين إلى تركيا

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية في بيان ، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، وزير الخارجيَّة التركي مولود تشاووش أوغلو ، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز ،والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والمُستجدات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة، حيث قدم فؤاد حسين إيجازاً عن سير العمليّة الانتخابية التي جرت في العراق يوم 10 تشرين الأول".

وأكَّد حسين على "أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين لمُناقشة العديد من القضايا المُشتركة وكذلك تشكيل لجنة مُشتركة لغرض تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا وكذلك المواطنين الاتراك الراغبين في زيارة العراق وتخفيف قيود السفر".

من جانبه، قدم وزير الخارجيَّة التركي تهنئته على نجاح سير العمليّة الأنتخابيّة في العراق، مُعرباً عن تقديره على "مُبادرة العراق بعقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لغرض خفض التوترات السياسيّة واحتواء الازمات في المنطقة".