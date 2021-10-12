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الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تأمين صناديق الاقتراع

الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تأمين صناديق الاقتراع
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة بشأن تأمين صناديق الاقتراع.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، واطلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع".

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات".

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على "جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية، وأشاد سيادته بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية دون أي انحياز".

ووجّه الكاظمي "القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب".

وأشاد "بالعملية الأمنية النوعية التي تمت، يوم أمس، بإلقاء القبض على نائب البغدادي، القيادي في عصابات داعش الإرهابية، بعد جهود كبيرة قام بها جهاز المخابرات بمساندة أجهزة أمنية".

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