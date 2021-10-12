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في تصريح خاص لقناة العالم..

العميد رضائي: معيار ايران في التعامل مع الدول الجوار هو التعامل البناء

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب قائد الشرطة الايرانية العميد قاسم رضائي في تصريح خاص لقناة العالم أن معيار ايران في التعامل مع الدول الحدودية هو التعامل البناء.

العالم - إيران

وقالرضائي: "ان معیار ایران هو التعامل البناء مع جميع دول الجوار، إلى احد الدول على حدودنا الشمالية التي تربطنا معها قواسم مشتركة كثيرة ثقافية ودينية واجتماعية تسللت الفتة التي أوجدت نوعاً من المرارة، ونتوقع من مسؤولي تلك الدولة ان يعيدوا النظر في الفتنة التي أوجدوها".

هذا وقد انطلقت المناورات التخصصية للدفاعات الجوية الايرانية والتي حملت عنوان "المدافعون عن سماء الولاية".

وشاركت في هذه المناورات قوات الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية وتم خلالها التدرب علی حماية المناطق الحساسة والحيوية للبلاد وتحصينها امام المسيرات واي هجوم جوي في ظروف الحرب الالكترونية وبهدف التنسيق بين القوات المشاركة فيها.

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