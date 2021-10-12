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الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بتنصيب حكومة جديدة

الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بتنصيب حكومة جديدة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.

العالم - الجزائر

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة متمنيا له ولحكومته التوفيق والسداد".

وأضاف البيان: "سيشكل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات محور أجندة الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية إلى تونس الشقيقة".

يذكر أن أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أدوا يوم أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام سعيد في قصر قرطاج.

وكان سعيد قد كلف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

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الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بتنصيب حكومة جديدة