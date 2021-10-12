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تشاهدون الليلة في بانوراما..

العراق وسيناريوهات مابعد الإنتخابات... وجبهة مأرب اليمنية واقتراب ساعة الحسم

العراق وسيناريوهات مابعد الإنتخابات... وجبهة مأرب اليمنية واقتراب ساعة الحسم
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان إن النتائج المعلنة هي نتاج أولية وان النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى.

العالم - بانوراما

وقالت ان للمرشحين الحق بالطعن في النتائج خلال ثلاثة أيام، وقدم الإطار التنسيقي لعدد من الأحزاب السياسية طعنا في نتائج الانتخابات.

وقال إن المفوضية لم تلتزم بالاجراءات القانونية التي أعلنتها، وتعهد باتخاذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات اليمنية اصبحت على مشارف مأرب من عدة جهات خلال عملية فجر الانتصار.

وفي مؤتمر صحفي اكد العميد سريع ان القوات اليمنية تمكنت من تحقيق التقدم في محافظة مأرب رغم تكثيف الغارات الجوية للعدوان، وحررت ستمئة كيلومتر مربع من مديرية صرواح، موضحا ان الوحدة الصاروخية نفذت خلال العملية ثماني وستين ضربة في اليمن وداخل العمق السعودي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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