سريع يوجه رسالة هامة لأبناء مأرب ويحذر القيادات العسكرية بصفوف التحالف

العالم- اليمن

ودعا العميد سريع خلال ايجاز صحفي عصر اليوم الثلاثاء ، كشف فيه تفاصيل عملية “فجر الانتصار” التي قضت بتحرير مناطق واسعة في مأرب ، ” كافة المواطنين في مدينة مأرب بأن عليهم المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم الإنجرار إلى ما يروج له إعلام التحالف والمرتزقة، مضيفاً “أن قوات الجيش واللجان الشعبية هم إخوانكم ولن يكونوا إلا معكم وبما يحفظ أمنكم ويعزز استقراركم “.

ومضى بالقول” إن التحالف وأذنابه ومرتزقته يريدون أن يدفعوا بكم انتم وأبناء مأرب الأحرار إلى موقف لا يتفق مع أخلاق اليمنيين وعاداتهم .. فاحفظوا أنفسكم واحفظوا أموالكم فلن يصيبها أي مكروه وسيكون اخوانكم المجاهدون بالمرصاد لكل عابث ولكل خائن”.

وأكد العميد سريع، أن القوات المسلحة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة ستعمل على تأمين الجميع بما في ذلك المرتزقة الذين تركوا القتال في صفوف العدوان والتزموا منازلهم بغض النظر عن دورهم خلال المرحلة السابقة.

وتابع” إننا أمام مرحلة جديدة نتطلع فيها لأن ينخرط كل أبناء اليمن في معركة تحرير بلدهم وصناعة مستقبلهم بالاستقلال بالحرية وليس بالوصاية والتبعية وسيكون ذلك مقدمة لمعالجة أوضاع من تخلوا ومن سيتخلون عن القتال في صفوف العدو”.

وجدد متحدث القوات المسلحة، تحذير القوات المسلحة لكافة قادة المرتزقة في مدينة مأرب وفي غيرها، من أية محاولات عبثية للتحريض والتخريب وسيكون أبناء مأرب هم اول من سيقفون لإفشال أية محاولات.. مؤكداً بالقول” إن هذه أرضنا نحيا عليها أعزاء أحرار مستقلون وعندما يختارنا الله للشهادة ندفن فيها وليس أمامكم إلا الخروج منها فهذه الأرض لم تقبل يوماً أي محتل فهي مقبرة الغزاة وهي أرض الرجال والأبطال”.

وأشار إلى أن مأرب ليست محافظة سعودية أو مقاطعة بريطانية أو ولاية أمريكية، مأرب يمانية يمنية بقبائلها الاصيلة وأبنائها الأحرار ونؤكد لتحالف العدوان أن معركتنا ضدكم متصاعدة ومستمرة ما دمتم تحتلون أجزاء عزيزة من بلدنا وما دمتم تحاصرون هذا الشعب وتعتدون عليه”.

واكد على” أن القوات المسلحة ومعها كل أحرار الشعب ماضية نحو تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الحرية والاستقلال.