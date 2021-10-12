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خلال عملية فجر الانتصار..

شاهد..القوات اليمنية على مشارف مأرب

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات اليمنية اصبحت على مشارف مأرب من عدة جهات خلال عملية فجر الانتصار.

العالم - اليمن

العميد سريع وفي مؤتمر صحفي اكد ان القوات اليمنية تمكنت من تحقيق التقدم في محافظة مأرب رغم تكثيف الغارات الجوية للعدوان، وحررت 600 كيلومتر مربع من مديرية صرواح.

واوضح سريع ان الوحدة الصاروخية نفذت خلال عملية فجر الانتصار 68 ضربة في اليمن وداخل العمق السعودي،كما نفذت وحدة الطائرات المسيرة 245 عملية ضد قوى العدوان.

واضاف المتحدث العسكري اليمني ان عدد القتلى من المرتزقة وقوى العدوان خلال العملية بلغ 1300 والاسرى 30.

ونوه العميد سريع بأن القوات المسلحة تمكنت من تحقيق كل هذا التقدم في ظل استمرار غارات العدوان حيث شن تحالف العدوان 948 غارة جوية منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة.

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