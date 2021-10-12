الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الشيعي الاعلى: القاضي البيطار يبتعد عن مسار العدالة

المجلس الشيعي الاعلى: القاضي البيطار يبتعد عن مسار العدالة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

جدد ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ، وطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها، وحذر من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة.

العالم ـ لبنان

ورأى في بيان له أنه إنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين وانزال اقصى العقوبات بحق من سبب وتسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كلياً عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله.

واستهجن المجلس الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلًا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها مستسلما للاحكام المسبقة والمستوردة.

يذكر أنه في إطار قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتزم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

ويشار إلى أنه في الرابع من آب/أغسطس، تسبب انفجار مروع عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

روابط ذات صلة

لبنان.. البيطار يحدد مواعيد جديدة لإستجواب المسؤولين في قضية المرفأ

لبنان: محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية مرفأ بيروت

اول رد فعل لميقاتي على إيقاف عمل القاضي البيطار في ملف انفجار بيروت

النيابة اللبنانية تحيل طلبين جديدين لبيطار لطلب اذن ملاحقة اللواء ابراهيم وصليبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا تعلن الاثنين القادم عطلة رسمية

الأمن الإيراني يعتقل 10 أشخاص على صلة بمخابرات دول إقليمية

ملك الأردن يزور الدوحه في أول زيارة رسمية منذ 7 سنوات

شمخاني: المقاومة النشطة العنصر الأهم في اجتياز الظروف الصعبة

قفزة جديدة في اعداد الاصابات بكورونا في العراق

المجلس الشيعي الاعلى: القاضي البيطار يبتعد عن مسار العدالة