الأمن الإيراني يعتقل 10 أشخاص على صلة بمخابرات دول إقليمية

العالم - إيران

وأفادت الوزارة في بيان أنه و: من خلال الرصد الدقيق والمتابعة المستمرة من قبل عناصر وزارة الأمن بمحافظة بوشهر، تم كشف 10 أشخاص على صلة بأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة المرتبطة بالنظام الاستكباري، وتم اعتقالهم بهدف الحيلولة دون تعميق ارتباطاتهم والمواجهة الذكية لإجراءات ضد الامن، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم تسليم ملفاتهم إلى السلطات القضائية لإصدار الحكم بحقهم.

وأضاف البيان أن: من أهداف أجهزة مخابرات الدول المذكورة (التي لديها تعاون سافر مع أجهزة مخابرات الدول المعادية وبالنيابة عن هذه الأجهزة)، هو جمع المعلومات والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد واستغلال بعض الإيرانيين المقيمين في هذه الدول أو المسافرين إليها، حيث تم من خلال الإشراف الأمني لعناصر وزارة الأمن الإيرانية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهاز القضائي، التصدي الرادع للمرتبطين مع أجهزة المخابرات المذكورة.