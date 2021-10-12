لقاء بين 'طالبان' ومسؤولين أوروبيين وأميركيين في الدوحة

العالم - أفغانستان

بينما افادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيعلن الثلاثاء خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار انساني.

وقالت في بيان “علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار انساني واجتماعي-اقتصادي كبير في افغانستان. الشعب الأفغاني يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان. لذلك فان حزمة الدعم موجهة الى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة”.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الإثنين العالم إلى ضخّ السيولة في البلاد لتجنّب انهيارها اقتصادياً.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إنّ مسؤولين أميركيين وأوروبيين سيلتقون ممثّلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان لإجراء محادثات بوساطة قطرية في الدوحة.

وأضافت أن من شأن الاجتماع أن “يتيح للجانب الأميركي والأوروبي معالجة قضايا” تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء وتجنّب تحوّل أفغانستان إلى ملاذ للجماعات “الإرهابية”.

وقالت مصرالي إن اللقاء “غير الرسمي سيجرى على المستوى التقني ولا يشكل اعترافا بـ+الحكومة الانتقالية+”.

وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ التكتّل يتطلّع إلى تعزيز مساعداته المباشرة للشعب الأفغاني في مسعى لتجنيب البلاد “الانهيار”.

وقال بوريل عقب محادثات مع وزراء التنمية الأوروبيين “لا يمكننا أن نكتفي بالانتظار ورؤية ما سيحصل. علينا أن نتحرك، وأن نتحرّك سريعا”.

– مليار يورو-

ويواجه المجتمع الدولي مهمة بالغة الدقة تكمن في توفير المساعدات الطارئة للشعب الأفغاني من دون تقديم أي دعم لحكم طالبان.

ويعقد قادة دول مجموعة العشرين قمة افتراضية للبحث في موضوع أفغانستان مع تركيز المحادثات التي تستضيفها إيطاليا على الوضع الانساني والأمني بعد تولي حركة طالبان السلطة.

وستبحث القمة الاستثنائية المساعدة الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وسيخصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو لأفغانستان، بحسب ما اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وقالت فون دير لايين إن حزمة المساعدات تشمل “300 مليون يورو لغايات إنسانية سبق ان اتفق عليها. هذه المساعدة الانسانية ستواكبها مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات وتأمين مساكن وكذلك حماية المدنيين وحقوق الانسان”.

وأكد البيان أن القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع الدول الاعضاء خلال اجتماع وزراء التنمية الذين قرروا “اعتماد مقاربة مدروسة لتقديم دعم مباشر للشعب الأفغاني بهدف تجنب كارثة إنسانية بدون إضفاء شرعية على حكومة طالبان الموقتة”.

سيكون هدف التمويل الأوروبي دعم الشعب مباشرة وسينقل عبر المنظمات الدولية على الأرض.

وأوضحت المفوضية أن المساعدة للتنمية الشاملة من الاتحاد الاوروبي لافغانستان تبقى في المقابل “مجمدة” مشيرة الى ان الاتحاد الأوروبي وضع خمسة معايير “ويجب الالتزام بها قبل ان يتسنى استئناف التعاون على التنمية بشكل منتظم”.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً.

وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

ومن جانبه، اعتبر المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني أن الاعتراف بطالبان “ليس أولوية” حاليا لبلاده.

وأكد القحطاني في مداخلة في منتدى الأمن العالمي الذي يعقد في الدوحة الثلاثاء أن “الأولوية الأكبر بينما نتحدث هي (الوضع الانساني) والتعليم وحرية التنقل للمسافرين”.