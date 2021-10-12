مباحثات عراقية لبنانية لزيادة حجم التبادل التجاري

العالم - العراق

وذكرت الخارجية، في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى يوم الاثنين الموافق 2021/10/11، وزير الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان عبد الله بو حبيب، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الستين لعقد المؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حاليا في مدينة بلغراد في صربيا".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية اللبناني، عن شكر وامتنان بلاده حكومة وشعبا لمواقف العراق ومساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمساعدات التي قدمها العراق".

من جهته، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "تقديم المساعدة إلى الشقيقة لبنان وضعت ضمن أولويات الحكومة العراقية"، مؤكدا "استعداد العراق والتزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "أهمية التواصل بين الشعبين الشقيقين والعمل على رفع تأشيرات الدخول بين البلدين".

واتفق الطرفان، على "أهمية تشكيل لجنة مشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما".