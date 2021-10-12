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العراق يعلن فرز 3100 محطة يدويا ببغداد لهذا السبب

العراق يعلن فرز 3100 محطة يدويا ببغداد لهذا السبب
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أن 3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد.

العالم - العراق

وقالت مساعد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية نبراس ابو سودة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "3100 محطة موزعة على جميع المحافظات سيتم فرز أصواتها في المركز الوطني بالعاصمة بغداد"، لافتة الى أن "هذه المحطات تمثل 60 ألف صوت، وسيتم فتحها أمام وسائل الإعلام وبحضور المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام والشركة الفاحصة".

وأشارت إلى أن "هذه المحطات التي سيتم فرزها بشكل يدوي، هي التي تعرضت للعطل في يوم التصويت"، مؤكدة أن "نتائج الانتخابات التي أعلنت تمثل 94 بالمئة وأما الصناديق التي ستتم إعادة فحصها تمثل 6 بالمئة".

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