المغرب.. الأمن يحبط عملية تهريب مخدرات من إسبانيا‎‎

العالم ـ المغرب

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق من جنسية مغربية يبلغ من العمر 53 سنة مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وقالت المديرية إن عملية التفتيش والجس الوقائي أسفرت عن العثور على هذه الشحنات من أقراص الهلوسة ملفوفة بشريط لاصق في جسده ومدسوسة بإحكام تحت ملابسه الشخصية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.