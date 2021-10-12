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رئيس وزراء ليبيا يتهم دولا لم يسمها بالسعي لتقسيم بلاده

رئيس وزراء ليبيا يتهم دولا لم يسمها بالسعي لتقسيم بلاده
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أتهم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، دولا لم يسمها، بأن لديها أطماعا باتت واضحة في ليبيا، وأنها "تسعى لتقسيم" بلاده.

العالم ـ ليبيا

وقال: "مادام الشعب الليبي متماسك فلن تجدي هذه المحاولات نفعا".

وقرر مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة الليبية قبل أسابيع، معتبرا إياها "حكومة تصريف أعمال"، على خلفيه اتهامات نواب ليبيون للحكومة بـ"صرف أموال الشعب الليبي في غير محلها"، واتهامات بعض القطاعات الحكومية بالفساد.

وكان نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، قد عقد اجتماعا عاجلا في مدينة برقة أول الأسبوع الجاري، فيما اتهم مدير التوجيه المعنوي الليبي خالد المحجوب الحكومة بتأخير صرف رواتب المؤسسة العسكرية عمدا.

وكان مصدر عسكري ليبي مسؤول أكد أن "رواتب شهري يوليو وأغسطس تم صرفها بالكامل".

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رئيس وزراء ليبيا يتهم دولا لم يسمها بالسعي لتقسيم بلاده