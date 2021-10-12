العزام: تيار التطبيع محكوم عليه بالهزيمة والفشل

العالم - خاص بالعالم

وبمناسبة الذكرى 34 لانطلاق حركة الجهاد الاسلامي قال عزام في حديث لبرنامج ضيف وحوار على شاشة قناة العالم الإخبارية: إن الاستعمار وقوى الارهاب حاولت بإستمرار تفتيت الوطن العربي والإسلامي وحاولت سرقة مقدراته اذن واجب الأمة كبير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مسألة النهوض ومواجة التحديات الخارجية،و مسألة مواجة الفساد والإستبداد".

واضاف: "ان تيار التطبيع الذي يبحر في اتجاه المعاكس هذا التيار محكوم عليه بالفشل والهزيمة وهو تيار معزول وهامشي، السياق العام للامة هو سياق الدفاع عن المقدسات وسياق حمل هذه الرسالة العظيمة وهو سياق الوقوف بوجة الغزات والمستعمرين".

وأكد العزام على ان الحق سيعود والنصر سيتحقق لا محالة من خلال استنهاض الأمة ومواصلة الصمود والمواجهة،مشددا على اهمية اضطلاع الجميع بدورهم وواجبهم تجاه هذه القضية.