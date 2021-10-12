الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في حوار خاص مع قناة العالم..

العزام: تيار التطبيع محكوم عليه بالهزيمة والفشل

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام ان القضية الفلسطينية العادلة أهم القضايا التي يواجهها العرب والمسلمون،

العالم - خاص بالعالم

وبمناسبة الذكرى 34 لانطلاق حركة الجهاد الاسلامي قال عزام في حديث لبرنامج ضيف وحوار على شاشة قناة العالم الإخبارية: إن الاستعمار وقوى الارهاب حاولت بإستمرار تفتيت الوطن العربي والإسلامي وحاولت سرقة مقدراته اذن واجب الأمة كبير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مسألة النهوض ومواجة التحديات الخارجية،و مسألة مواجة الفساد والإستبداد".

واضاف: "ان تيار التطبيع الذي يبحر في اتجاه المعاكس هذا التيار محكوم عليه بالفشل والهزيمة وهو تيار معزول وهامشي، السياق العام للامة هو سياق الدفاع عن المقدسات وسياق حمل هذه الرسالة العظيمة وهو سياق الوقوف بوجة الغزات والمستعمرين".

وأكد العزام على ان الحق سيعود والنصر سيتحقق لا محالة من خلال استنهاض الأمة ومواصلة الصمود والمواجهة،مشددا على اهمية اضطلاع الجميع بدورهم وواجبهم تجاه هذه القضية.

روابط ذات صلة

أسرى الجهاد في سجون الاحتلال يقررون الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام

في زيارة أخيرة قبل مغادرتها المنصب...ميركل تصل إلى فلسطين المحتلة

فلسطين..ارتفاع عدد سفراء الحرية إلى 99 طفلاً

النخالة: الصهاينة حثالة التاريخ ويجب قتالهم كوجوب الصلاة +فيديو

الجهاد الاسلامي تحتفل بالذكرى الـ 34 لانطلاقتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فصائل المقاومة: الأسرى داخل سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا

تعادل المنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي في طهران +فيديو

وفاة ناشط حقوقي بسجون السعودية بعد 15 عاما من اعتقاله

في حوار خاص مع قناة العالم.. العزام: تيار التطبيع محكوم عليه بالهزيمة والفشل

رسميا.. استقالة الحكومة اليمينية في النرويج

رئيس وزراء ليبيا يتهم دولا لم يسمها بالسعي لتقسيم بلاده