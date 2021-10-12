الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا وايران تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

سوريا وايران تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سوريا في طهران شفيق ديوب مع آية الله حسن اختري رئيس لجنة الصداقة الإيرانية السورية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.

العالم - سوريا

وأكد السفير ديوب أهمية العمل والتنسيق في المرحلة الراهنة والمستقبلية بعد الإنجازات والانتصارات التي تم تحقيقها على الإرهاب بدعم من الحلفاء والأصدقاء والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا خلال السنوات الماضية لافتاً إلى الاستهداف الممنهج للقطاع الصناعي والإنتاجي من قبل الإرهابيين وداعميهم.

وأشار السفير ديوب إلى أن أعداء سوريا نقلوا حربهم إلى المجال الاقتصادي بعدما فشلوا في تحقيق أهدافهم عسكرياً وفرضوا على السوريين أقسى أنواع العقوبات التي عرفها التاريخ.

ولفت السفير السوري إلى قانون الاستثمار الجديد الذي صدر مؤخراً في سوريا والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف خلق بيئة استثمارية مريحة وجاذبة داعياً الشركات الإيرانية إلى الاستفادة من ميزات هذا القانون.

من جهته أكد اختري اهتمام بلاده بشكل عام وأعضاء لجنة الصداقة الإيرانية مع سوريا خصوصاً بتعزيز التعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات.

بدورهم عرض أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية أوجه ومجالات التعاون الممكنة مع سوريا ولا سيما في مجالات الطاقة والإسكان والصناعة والبيئة والزراعة والتأمين وغيرها وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل لإنجاز ما تم بحثه وتحقيق التطلعات والنتائج المرجوة من ذلك.

حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية السورية ومديرو بعض الشركات الإيرانية.

روابط ذات صلة

سوريا تدين إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد مركز البحوث العلمية

مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية

هكذا ردت سوريا على تصريحات بينيت العدوانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

‘فجر الانتصار’ تحرق أوراق العدوان.. مأرب قاب قوسين أو أدنى

دعوات لتصعيد الإرباك الليلي مساء اليوم على جبل صبيح

عمران خان: الهند تحاول تغيير هوية كشمير على غرار ما تفعله 'إسرائيل' في فلسطين

بالتفاصيل.. لقاء سوري ارمني لبحث ملفات هامة

شاهد.. صور حصرية لمأرب من أقرب نقطة للجيش واللجان على مشارفها

ضيف وحوار: عزام: العرب والمسلمون يؤمنون بالقضية الفلسطينية لكن للحكام برامج أخرى