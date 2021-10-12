سوريا وايران تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

العالم - سوريا

وأكد السفير ديوب أهمية العمل والتنسيق في المرحلة الراهنة والمستقبلية بعد الإنجازات والانتصارات التي تم تحقيقها على الإرهاب بدعم من الحلفاء والأصدقاء والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا خلال السنوات الماضية لافتاً إلى الاستهداف الممنهج للقطاع الصناعي والإنتاجي من قبل الإرهابيين وداعميهم.

وأشار السفير ديوب إلى أن أعداء سوريا نقلوا حربهم إلى المجال الاقتصادي بعدما فشلوا في تحقيق أهدافهم عسكرياً وفرضوا على السوريين أقسى أنواع العقوبات التي عرفها التاريخ.

ولفت السفير السوري إلى قانون الاستثمار الجديد الذي صدر مؤخراً في سوريا والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف خلق بيئة استثمارية مريحة وجاذبة داعياً الشركات الإيرانية إلى الاستفادة من ميزات هذا القانون.

من جهته أكد اختري اهتمام بلاده بشكل عام وأعضاء لجنة الصداقة الإيرانية مع سوريا خصوصاً بتعزيز التعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات.

بدورهم عرض أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية أوجه ومجالات التعاون الممكنة مع سوريا ولا سيما في مجالات الطاقة والإسكان والصناعة والبيئة والزراعة والتأمين وغيرها وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل لإنجاز ما تم بحثه وتحقيق التطلعات والنتائج المرجوة من ذلك.

حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية السورية ومديرو بعض الشركات الإيرانية.