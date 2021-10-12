الشيخ قبلان للقاضي البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي

العالم ـ لبنان

وقال البيطار ان كشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة، وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان".

وفی وقت سابق من اليوم، رأى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في العراق في بيان له أنه إنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين في انفجار مرفأ بيروت وانزال اقصى العقوبات بحق من سبب وتسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كلياً عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله.