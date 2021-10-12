شاهد..دقت ساعة الحسم في مأرب

العالم - اليمن

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع أكد في مؤتمر صحفي ان القوات اليمنية تمكنت من تحقيق التقدم في محافظة مأرب رغم تكثيف الغارات الجوية للعدوان ،وحررت ستمئة كيلومتر مربع من مديرية صرواح.

العميد سريع لفت إلى اَنّ الوحدةَ الصاروخية نفّذت خلالَ عمليةِ فجر الانتصار ثمانيَ وستين ضربةً في اليمن وداخلَ العمقِ السعودي،كما نفذت وحدةُ الطائراتِ المسيرة مائتين وخمساً واربعين عمليةً ضد قوى العدوان.

كما لفت العميد سريع إلى أنَّ تحالف العدوان شن 948 غارة جوية منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة، مضيفًا أنَّ تكثيف الغارات الجوية لم يثنِ القوات المسلحة عن الاستمرار في تنفيذ المهام العملاتية.

العميد سريع دعا أبناء مأرب إلى عدم الإنجرار إلى معركة السعودي والإماراتي وأعداء اليمن، والوقوف إلى جانب جمهوريتهم الحقيقية جمهورية الشعب والاستقلال والحرية ولا الى جمهورية العبودية للعدوان.

هذا و شهدت جبهات جنوب محافظة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، تركزت في مديريتي الجوبة والعبدية وقالت مصادر ميدانية لقناة العالم إن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على منطقتي الروضة والقاهر في مديرية الجوبة، وواصلت التقدم باتجاه مركز المديرية وسط معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، بينهم قيادات.

وفي مديرية العبدية سيطرت القوات اليمنية على منطقتي خرفان والحجلة، وضيقت الخناق على المرتزقة في مركز المديرية.