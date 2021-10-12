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بالتفاصيل.. لقاء سوري ارمني لبحث ملفات هامة

بالتفاصيل.. لقاء سوري ارمني لبحث ملفات هامة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية آلان سيمونيان اليوم مع سفير سوريا في يريفان محمد حاج إبراهيم علاقات الصداقة العريقة التي تربط بين سوريا وأرمينيا إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.

العالم - سوريا

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الدور الهدام الذي تقوم به الحكومة التركية في المنطقة وسياسة زعزعة الاستقرار التي تنتهجها بما في ذلك قطع المياه في مناطق شمال سوريا وخاصة الحسكة والتضييق على السكان بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.

كما أكد الجانبان على أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة بما يعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين على صعيد مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.

وأشار سيمونيان إلى أهمية سوريا بالنسبة لأرمينيا لافتاً إلى استضافتها الناجين من المجزرة التي ارتكبها العثمانيون منوها بالدور البناء الذي يقوم به السوريون الأرمن في أرمينيا بإحضارهم ثقافة ومهارات جديدة.

بدوره استعرض السفير حاج ابراهيم الوضع في سوريا ومحاربتها للإرهاب مشيرا إلى تضحيات الجيش العربي السوري وصمود الشعب التي ساهمت بالانتصارات الأخيرة المتتالية على الإرهابيين.

وهنأ السفير حاج ابراهيم سيمونيان لانتخابه رئيساً للبرلمان الأرميني كما توجه بالتهاني إلى الشعب الأرميني بمناسبة الانتخابات البرلمانية الناجحة التي جرت في أرمينيا مؤخراً.

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بالتفاصيل.. لقاء سوري ارمني لبحث ملفات هامة

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