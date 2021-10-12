قناة العالم
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الأسدي: على المفوضية اعلان النتائج بشفافية
الأسدي: هناك مليون صوت لم تتم اضافته للأصوات
الأسدي: تم اخراج مراقبي الانتخابات من محطات انتخابية قبل أن تتم إعادتهم مرة أخرى بعد نحو ساعة
الأسدي: النتائج المعلنة لم تحمل شفافية
الأسدي: هناك تلاعب بأصوات الناخبين
الأسدي: سندافع عن أصوات ناخبينا وكافة الناخبين
الأسدي: نؤكد رفضنا للنتائج الأولية للانتخابات
الأسدي: لن نقبل بالتفريط بأي صوت من أصوات جماهيرنا
الأسدي: الاجراءات المقعدة للتصويت منعت عددا غير قليل من الإدلاء بأصواتهم
الأسدي: سير العملية الانتخابية أمنيا كان ناجحا
الأسدي: تم اخراج مراقبي الانتخابات من محطات انتخابية قبل أن تتم إعادتهم مرة أخرى بعد نحو ساعة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
الاحتلال الاسرائيلي يحلم بمواجهة ايران بألف طعنة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣
مع الحدث
مواقف الامين العام لحزب الله السيد نصرالله
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧
خاص بالعالم- مراسلون
نتائج الانتخابات العراقية، هل ستغير الخارطة السياسية ؟
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢
صدی سوریا
سوريا والإنفتاح العربي .. الأسباب والنتائج
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠
العين الإسرائیلیة
خوف الإعلام الإسرائيلي من تنامي قدرات المقاومة
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين 11 اكتوبر 2021
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الإمارات تمول مبادرة إسرائيلية لتوسيع التطبيع العربي
‘فجر الانتصار’ تحرق أوراق العدوان.. مأرب قاب قوسين أو أدنى
دعوات لتصعيد الإرباك الليلي مساء اليوم على جبل صبيح
عمران خان: الهند تحاول تغيير هوية كشمير على غرار ما تفعله 'إسرائيل' في فلسطين
بالتفاصيل.. لقاء سوري ارمني لبحث ملفات هامة
شاهد.. صور حصرية لمأرب من أقرب نقطة للجيش واللجان على مشارفها
مقالات و تحليلات
هل حلول السيد نصرالله لازمات لبنان تحشر اعدائه بالزواية؟
ماذا تحمل محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة في طياتها؟
أزمة الكهرباء على حالها في لبنان
ما هي المعركة الحقيقية التي يريدها الناخب العراقي؟
هذه رسائل زيارة أمير عبداللهيان الى لبنان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.