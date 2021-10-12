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الأسدي: تحالف الفتح لن يتخلى عن أصوات جماهيره وهناك ارباك بإعلان نتائج الانتخابات

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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