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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-10-2021

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-10-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-10-2021

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