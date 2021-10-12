أميرعبداللهيان: على إيران وأذربيجان منع سوء التفاهم في العلاقات

العالم - إيران

وأكد وزير الخارجية الإيرانية على الحاجة إلى الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة وسلامة أراضي البلدين، وأضاف أن طهران وباكو تربطهما علاقة طويلة الأمد مع بعضهما البعض.

وشدد على أنه: يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقاتنا وأنه من المجدي مواصلة علاقاتهما في الاتجاه الصحيح والمتزايد بسرعة.

كما ذكر الدكتور أمير عبد اللهيان في هذه المكالمة الهاتفية أن طهران تتوقع حل مشكلة مرور الشاحنات العابر.

وفي إشارة إلى عمق العلاقات بين البلدين، أضاف وزير الخارجية الإيرانية أن طهران وباكو لديهما أعداء ولا ينبغي للجانبين إعطاء الأعداء فرصة لعرقلة العلاقات بين البلدين ويجب حل المخاوف من خلال الحوار والتعاون.

كما وصف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بايرموف، العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بأنها علاقات صداقة، وأضاف أن العلاقات مع الدول الصديقة تمثل أولوية بالنسبة لجمهورية أذربيجان.

وأكد وزير خارجية جمهورية أذربيجان على حل المشاكل من خلال الحوار وفي جو هادئ وصادق.

واقترح جيحون بايرموف أن يتحدث مسؤولو الجمارك في البلدين لحل مشاكل عبور البضائع الإيرانية، وشدد على السعي للإفراج عن سائقي الشاحنات الإيرانيين.

ودعا وزيرا خارجية البلدين بعضهما البعض لزيارة طهران وباكو.