الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: تعاون طهران وموسكو يعزز الأمن في المنطقة

قاليباف: تعاون طهران وموسكو يعزز الأمن في المنطقة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "محمد باقر قاليباف" أن التعاون بين طهران وموسكو يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

العالم - إيران

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها "قاليباف"، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اعادة انتخاب "فياجسلاف فالودين"، رئيسا لمجلس الدوما الروسي.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني لنظيره الروسي المعاد انتخابه: إنني أتطلع نظرا لدور البرلمانين في تعزيز العلاقات الودية الثنائية وعبر التركيز على السياسات الستراتيجية لدى البدلين، أتطلع إلى توظيف الطاقات والفرص الكامنة، لتشهد المرحلة القادمة مزيدا من توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيران وروسيا.

وأكد قاليباف أن "مجلس الشورى الإسلامي يرحب بكافة الإجرءات التي تهدف إلى تعميق الأواصر الثنائية".

وفي الختام، تمنى رئيس البرلمان الإيراني دوام السلامة والنجاح لرئيس وأعضاء مجلس الدوما الروسي.

روابط ذات صلة

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

قاليباف : نتوقع من الحكومة اليابانية أن تتخذ اجراءات جادة لتحرير أصول إيران

قاليباف محذرا سفيري روسيا وبريطانيا : اعتذرا فورا والا ..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..هل ستتوقف عجلة الحياة في السودان ولماذا؟

قاليباف: تعاون طهران وموسكو يعزز الأمن في المنطقة

المحكمة الدولية تقضي بمنح الصومال الجزء الأكبر من منطقة تطالب بها كينيا

أميرعبداللهيان: على إيران وأذربيجان منع سوء التفاهم في العلاقات

هذا ما قاله وزير الخارجية السوري لنظيره اللبناني في بلغراد..

أحزاب تمتطي أحصنة 'الثورة'... للوصول الى البرلمان؟