قاليباف: تعاون طهران وموسكو يعزز الأمن في المنطقة

العالم - إيران

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها "قاليباف"، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اعادة انتخاب "فياجسلاف فالودين"، رئيسا لمجلس الدوما الروسي.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني لنظيره الروسي المعاد انتخابه: إنني أتطلع نظرا لدور البرلمانين في تعزيز العلاقات الودية الثنائية وعبر التركيز على السياسات الستراتيجية لدى البدلين، أتطلع إلى توظيف الطاقات والفرص الكامنة، لتشهد المرحلة القادمة مزيدا من توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيران وروسيا.

وأكد قاليباف أن "مجلس الشورى الإسلامي يرحب بكافة الإجرءات التي تهدف إلى تعميق الأواصر الثنائية".

وفي الختام، تمنى رئيس البرلمان الإيراني دوام السلامة والنجاح لرئيس وأعضاء مجلس الدوما الروسي.