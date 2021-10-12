الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها "بناءة ومثمرة"

واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت واشنطن أن فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أجرت محادثات بناءة في موسكو بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

العالم-الامريكيتان

ونقل الناطق الصحفي باسم السفارة الأمريكية في موسكو، جيسون ريبهولتز، عن فيكتوريا نولاند قولها: "كانت اليوم لقاءات بناءة لمناقشة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع المسؤولين في الخارجية الروسية".

وقبل ذلك قالت نولاند للصحفيين في أعقاب لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "أنا مسرورة لزيارة روسيا من جديد والعمل على علاقاتنا الثنائية".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن نولاند عقدت لقاءات "بناءة ومثمرة" في موسكو، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

واستمرت المشاورات بين نولاند وريابكوف في مقر الخارجية الروسية أكثر من ساعتين وراء الأبواب المغلقة. ومن المقرر أن تستمر زيارة المسؤولة الأمريكية لروسيا حتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر.

روابط ذات صلة

روسيا تقترح على أمريكا إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان سابقا

واشنطن ترفع عقوبات عن عدد من المواطنين الروس.. ما المقابل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض يهنئ حكومة العراق على إجراء الانتخابات

واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها "بناءة ومثمرة"

شاهد..صراع سعودي إماراتي في اليمن والضحية الشعب اليمني

وزير إسرائيلي: نعارض بشدة إعادة فتح القنصلية الأمريكية

الفتح يطالب بمحاكمة مستشار الكاظمي للامن الانتخابي

سياسة اسرائيلية جديدة تحلم بها مواجهة ايران