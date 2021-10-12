واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها "بناءة ومثمرة"

العالم-الامريكيتان

ونقل الناطق الصحفي باسم السفارة الأمريكية في موسكو، جيسون ريبهولتز، عن فيكتوريا نولاند قولها: "كانت اليوم لقاءات بناءة لمناقشة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع المسؤولين في الخارجية الروسية".

وقبل ذلك قالت نولاند للصحفيين في أعقاب لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "أنا مسرورة لزيارة روسيا من جديد والعمل على علاقاتنا الثنائية".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن نولاند عقدت لقاءات "بناءة ومثمرة" في موسكو، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

واستمرت المشاورات بين نولاند وريابكوف في مقر الخارجية الروسية أكثر من ساعتين وراء الأبواب المغلقة. ومن المقرر أن تستمر زيارة المسؤولة الأمريكية لروسيا حتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر.