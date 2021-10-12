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البيت الأبيض يهنئ حكومة العراق على إجراء الانتخابات

البيت الأبيض يهنئ حكومة العراق على إجراء الانتخابات
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

هنأ البيت الأبيض الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها "أجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد"، وأشار إلى أنه "بانتظار التصديق على النتائج".

العالم-العراق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي للصحفيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضافت: "بمجرد التصديق على النتائج النهائية، نأمل بأن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسد إرادة الشعب العراقي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن نتائج أولية تصدرها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحل تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ثانيا، وتحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المركز الثالث.

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