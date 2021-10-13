المفوضية العراقية تعلن النتائج الأولية للاقتراع بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي

العالم-العراق

وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من مقر المفوضية "نتائج العد والفرز اليدوي لـ 8547 محطة من التي تم اختيارها وفق نظام القرعة أمام وسائل الإعلام".

وعرضت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لعملية الاقتراع على موقعها الإلكتروني بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي.

وفي حين لم تعلن المفوضية، عن عدد المقاعد للكتل الفائزة، تناقلت مواقع عراقية متغيرات رقمية في مقاعد الكتلة على الشكل التالي، ارتفاع عدد مقاعد تحالف الفتح الى تسعة عشر، حركة امتداد الى ثلاثة عشر، دولة القانون الى تسعة وثلاثین، تيار الحكمة الى ثلاثة. وانخفاض عدد مقاعد الكتلة الصدرية من ثلاثة وسبعين الى سبعين.