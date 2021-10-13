الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إثيوبيا بدأت استعداداتها تمهيدا للملء الثالث لسد النهضة

إثيوبيا بدأت استعداداتها تمهيدا للملء الثالث لسد النهضة
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في وزارة الخارجية السودانية إن "إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد".

العالم-افريقيا

وأكد المصدر انتظار بلاده دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، لاستئناف التفاوض.

وأَضاف أن "السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة".

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا "اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح"، رغم حضّ دولتي المصب مصر والسودان، إثيوبيا، على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.

ولكن خبراء مياه، قالوا إن أديس أبابا لم تنجح في الوصول إلى هدفها أثناء الملء الثاني، إذ تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يقل عن المطلوب بنحو 4 مليارات متر مكعب.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير خارجية إثيوبيا: 'هناك محاولات لتسييس ملف سد النهضة دوليا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استهداف منزل قائد في الحشد الشعبي غربي بغداد

إثيوبيا بدأت استعداداتها تمهيدا للملء الثالث لسد النهضة

المقداد: سوريا حريصة على مساعدة لبنان

المفوضية العراقية تعلن النتائج الأولية للاقتراع بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي

أول تعليق امريكي على النتائج الأولية للانتخابات العراقية

واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها "بناءة ومثمرة"