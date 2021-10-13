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مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران الخميس

مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران الخميس
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان انريكي مورا مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل سيزور طهران يوم الخميس لمناقشة القضايا الثنائية ، بما في ذلك العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي وأفغانستان والاتفاق النووي.

العالم - ايران

وقال خطيب زاده في تصريح صحفي مساء الثلاثاء حول زيارة مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران: انه بحسب الترتيبات السابقة ، فان هذه الزيارة ستجري يوم الخميس.

وأضاف ان هذه الزيارة تندرج في سياق المشاورات بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات بين إيران والاتحاد الاوروبي وأفغانستان والاتفاق النووي .

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان المشاورات والاتصالات بين الجانبين لم تنقطع ابدا، وهي متواصلة حول مختلف القضايا ، وان هذه الزيارة ايضا تندرج في نفس هذا الإطار.

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مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران الخميس

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