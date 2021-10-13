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هاشتاغ.. الانتخابات العراقية + فيديو

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2021.10.13 – مرحلة جديدة يبدأها العراقيون بعد استحقال الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي شهدت إقبالا وصلت نسبته إلى 41%.

العالم - العراق

الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورؤساء الحكومة السابقون وزعماء القوى السياسية أدلَوا بأصواتهم أيضا.

تفاعل واسع وآراء مختلفة تجاه الانتخابات التشريعية.. حساب بعنوان "واتس يور نِيْم" كتب: برأيي المتواضع، انتخابات 2010 هي القشة التي قصمت ظهر الديمقراطية الأميركية المزيفة في العراق، وكل ما تبع ذلك مجرد تفاصيل.

"أحمد" بدوره علق: كانت القناعات في انتخابات أشخاص، أما محبة وقناعة لمجهودك أو انتقام انتخابهم لضد من طرف آخر أو من تحكم أقارب أو أصدقاء.

أما "حسين السبعاوي" فعلق: ما يهم الشعب العراقي من هذه الإنتخابات هو أن تشكل حكومة وطنية تحفظ سيادة العراق وتحترم المواطن.. وغير ذلك كله تُرَّهات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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