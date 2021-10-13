هاشتاغ.. الحكومة التونسية الجديدة + فيديو

العالم - تونس

إعلان الحكومة الجديدة يترافق مع احتجاجات في الشارع ضد إجراءات الرئيس سعيد.. فالمعارضون التونسيون نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالعودة عن حل البرلمان وإلغاء كل الإجراءات التي أدت إلى الوضع الحالي في البلاد.

وعلى مواقع التواصل كانت الآراء مختلفة تجاه الحكومة الجديدة.. نبدأ مع حساب "صافو" الذي كتب: الحكومة الجديدة في تونس تشعرني بالفخر والسعادة وإحساس النجاح مقدماً.. هذه هي تونس الحرة الديمقراطية الحقيقية.. مبروك لتونس وشعب تونس ونساء تونس بشكل خاص حيث حصدن تسع وزرات ورئاسة الحكومة.

"محمد القويز" بدوره علق متسائلا: هل ستمثل الحكومة الجديدة سفينة نوح التي ستنقذ التونسيين بإذن الله أم أنها لن تعدو أن تكون قشة الغريق؟ هذا هو التحدي الذي يحتاج لتظافر الجهود والدعم العربي بقدر مايتحقق على الأرض.

أما "تونسي اصيل" فعلق بهذه التغريدة: السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة.. كيف لا وهي الداعمة والمرحبة بالانقلاب بالتعاون مع مصر والإمارات.

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