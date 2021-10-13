الانتخابات العراقية المبكرة وانقطاع الكهرباء عن لبنان

العالم - هاشتاغ

01. مرحلة جديدة يبدأها العراقيون بعد استحقال الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي شهدت إقبالا وصلت نسبته إلى 41%.. وكان هناك تفاعل واسع وآراء مختلفة تجاه الانتخابات التشريعية.

02. أولى نتائج التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، شحنة مخدرات يصل وزنها إلى نصف طن من مادة الكوكايين تم ضبطها في دبي وإلقاء القبض على شخص يحمل جواز سفر الكيان الإسرائيلي.

ونشرت شرطة دبي نشرت فيديو يوضح عملية إلقاء القبض على الإسرائيلي مهرب المخدرات وشحنة الكوكايين.. وطبعا كانت هناك تعليقات كثيرة على هذه الحادثة في مواقع التواصل.

03. في ظل الجدل الواسع حول المسار الدستوري في تونس، أدت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وهي الحكومة التي تشكلت بعد حل سعيد للبرلمان وإعلان تشكيل حكومة جديدة.

ويترافق إعلان الحكومة الجديدة مع احتجاجات في الشارع ضد إجراءات الرئيس سعيد.. فالمعارضون التونسيون نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالعودة عن حل البرلمان وإلغاء كل الإجراءات التي أدت إلى الوضع الحالي في البلاد.. وعلى مواقع التواصل كانت الآراء مختلفة تجاه الحكومة الجديدة.

04. لبنان غارق في العتمة. الظلام يخيم على اللبنانيين بعد خروج أكبر معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

القضية لا تتعلق بانقطاع الكهرباء.. فالمشكلة لها أبعاد أخرى تتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والوزمة الصعبة التي يعيشها لبنان.

في المقابل، طغى العرض الإيراني الذي كشف عنه وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ببناء معملين لإنتاج الكهرباء في لبنان على المشهد.. فيما دعا الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله الدولة اللبنانية إلى الرد على العرض الإيراني رسميا.

وكان هناك غضب كبير ودعوات لحل المشكلة على مواقع التواصل.

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