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جيش الاحتلال يصيب طفلين فلسطينين أحدهما بالرصاص

جيش الاحتلال يصيب طفلين فلسطينين أحدهما بالرصاص
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، طفلين أحدهما بالرصاص الحي واعتقل 4 فلسطينيين آخرين، خلال مواجهات اندلعت في مدينتي القدس ورام الله.

العالم-الاحتلال

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه فلسطيني كان يرشقها بالحجارة" قرب بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابته في قدمه.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "المصاب هو طفل فلسطيني (15 عاما)، وتم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه ونقله بسيارة إسعاف إسرائيلية، بعدما منع جيش الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو علاجه".

وفي منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني (14 عاما)، بقنبلة صوت أطلقتها قوات الجيش ، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، أن طواقمها نقلت إصابة لفتى (14 عاما)، بالقدم بقنبلة صوت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود.

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