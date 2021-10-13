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المنامة تشهد أول حفل زفاف يهودي منذ أكثر من 50 عاماً

المنامة تشهد أول حفل زفاف يهودي منذ أكثر من 50 عاماً
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

شهدت البحرين، الاثنين الماضي، أول حفل زواج يهودي على أراضيها منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك بعد نحو عام من تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - البحرين

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن حفل الزفاف أقيم بفندق ريتز كارلتون في المنامة، وقال إن الحدث يعتبر "علامة فارقة" للجالية اليهودية في البحرين.

والعريس هو نجل "هدى نونو"، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وقالت "نونو" عبر حسابها على تويتر: "كان حفل الزفاف ضخما وهذا ما تريده كل أم".

بدوره اعتبر "إبراهيم داود نونو" رئيس الطائفة اليهودية في البحرين، أن هذا العرس شكل لحظة مهمة للعائلة اليهودية، والمجتمع اليهودي في البحرين والمنطقة، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، "كان الجو مفعما بالبهجة عندما جلسنا حول تشوباه (مظلة الزفاف اليهودية) التي ترمز إلى المنزل الجديد".

كما علق حساب "إسرائيل بالعربية" في تويتر أن "هذا الزفاف من ثمرات السلام بين إسرائيل والبحرين".

يشار إلى أن المنامة وتل أبيب، وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، وذلك برعاية أمريكية.

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