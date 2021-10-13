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رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة یلتقی قائد الجيش الباكستاني

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة یلتقی قائد الجيش الباكستاني
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري صباح اليوم الاربعاء قائد الجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا".

العالم - ايران

وحضر اللواء باقري على راس وفد عسكري رفيع المستوى الايراني، مقر الجيش الباكستاني في روالبندي والتقى الجنرال قمر جاويد باجوا، قائد الجيش الباكستاني في اليوم الثاني من زيارته الرسمية الى باكستان.

وقبل بدء اللقاء وضع اللواء باقري إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش الباكستاني في مقر قيادة الجيش، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة الباكستانية في مكافحة الإرهاب.

وبحث اللواء باقري والجنرال باجوا آخر التطورات في العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية والتطورات الإقليمية وخاصة الاوضاع في أفغانستان.

واعرب الجانبان عن ثقتهما لتعزيز المسيرة المتنامية للعلاقات العسكرية والأمنية والحدودية بين البلدين الجارين.

ومن المواضيع الاخرى التي نوقش في هذه الزيارة هي تطوير التعاون المشترك ضد الإرهاب وتبادل الكوادر التدريبية وتعزيز إدارة الحدود وتبادل المعلوما وتوسيع المشاورات الدفاعية.

يذكر ان رئيس هيئة الاركان العامة لقوات المسلحة الايرانية والوفد المرافق له، وصل مساء امس الثلاثاء الى اسلام اباد حيث كان في استقباله عدد من كبار القادة بالجيش الباكستاني وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان.

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