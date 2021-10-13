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قطر: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر

قطر: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن "الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".

العالم - قطر

يتبع..

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قطر: الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر

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