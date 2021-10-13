أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

جمهوري اسلامي ..

إستعراض لقدرات الدفاع الجوي الهائلة في مناورات المدافعين عن سماء الولاية .

ابتكار ..

قفزة في الدبلوماسية الإيرانية في مسار توطيد العلاقات مع بلدان الجوار .

ايران ..

بدء المنافسات بين الأحزاب الرئيسية في العراق لتشكيل أغلبية في البرلمان الجديد.

اطلاعات ..

إنعكاسات وردود أفعال متباينة وواسعة في العراق على نتائج الإنتخابات البرلمانية .

افكار ..

نائب رئيس مجلس الشورى .. قدراتنا الصاروخية غير قابلة للنقاش أبدا .

ابرار ..

وزير الداخلية .. إمكانية استضافة البلاد للمزيد من اللاجئين الأفغان محدودة .

كيهان ..

إتساع مخاوف الإتحاد الأوروبي من إحتمال خروج بولندا من عضويته هذه المرة .

جام جم ..

تساؤلات حول مدى إقتراب طهران والرياض من التوصل لإتفاق في المحادثات الثنائية .

قدس ..

الخارجية الروسية لا تستبعد تفاقم الأجواء بشكل أكبر مع أمريكا بعد فشل المباحثات الثنائية الأخيرة .

وطن امروز..

قائد بحرية الحرس .. لن نتحمل أية تحركات لزعزعة الأمن بمنطقة الخليج الفارسي الإستراتيجية .

سياست روز ..

منظمة الأمم المتحدة تنذر من مواجهة ملايين اليمنيين لخطر المجاعة مع إستمرار الحرب والحصار السعودي.

آفتاب يزد..

وزير الخارجية الروسي يتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بالتحرك لإيجاد قواعد عسكرية في آسيا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

جام جم..

صحيفة جام جم كتبت عن الانتخابات البرلمانية في العراق في مقالها ( الفشل الأمريكي المتعدد الأوجه بالإنتخابات العراقية ) ..

عكست نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق واقع تأييد اغلبية الناخبين للتوجهات التي تمثل تيارات المقاومة والتي تطالب بخروج القوات الامريكية, الامر الذي حمل صدمة لاحلام امريكا بالبقاء عسكريا في العراق .

"إن نتائج هذه الإنتخابات القت الضوء على فشل أمريكا في إيجاد تلك التغييرات في المعادلات السياسية التي تضمن بقاءها بالعراق"

كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية معقولة تماما في ظل ظروف وهواجس تفشي كورونا وكل الادعاءات التي تستهدف اضعاف اهمية هذه الانتخابات لا محل لها من الاعراب في الواقع. نعم النتائج عكست تغييرات في توزيع المقاعد البرلمانية لكنها تغييرات بقيت في دائرة تركيب تيار المقاومة نفسه لتجسد فشلا اخر لامريكا ومن يدور في فلكها.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( كوريا الجنوبية والإنزلاق في الحرب الإقتصادية الأمريكية) على ايران, كتبت صحيفة عص ايرانيان ..

كوريا الجنوبية تواصل تجميد المليارات من الاموال الايرانية في بنوكها امثالا للاملاءات الامريكية لتثبت بذلك حقيقة كونها دولة لايمكن الوثوق بها .

"إن تجميد كوريا الجنوبية الأموال الإيرانية منذ عام 2017 يجسد تبعيتها الكاملة لسياسات وإستراتيجيات واشنطن "

وموقف سيؤول هذا يعني ببساطة مشاركتها في الحرب الاقتصادية التي تشنها امريكا على بلادنا الامر الذي يجعل كوريا الجنوبية دولة ذيلية تفتقر للاستقلال الحقيقي وللسيادة الوطنية / وفي ظل هذا الواقع لم تجد ايران بدا من تحديد وتقليص علاقاتها التجارية والاقتصادية مع كوريا الجنوبية. ان ايران ستواصل متابعة رفع احتجاز الاموال الايرانية في كوريا الجنوبية عبر قنوات القانون الدولي, والمسألة هنا هي ان امريكا ستضطر لالغاء الحظر وعندها ستضطر سيؤول لرفع الحجز لكنها لن تجد عندها الابواب مفتوحة للعودة للسوق الايرانية .

حمايت ..

صحيفة حمايت نشرت تقريرا يتحدث عن تاكيد السيد حسن نصر الله ( الإنتخابات يجب أن تجري في موعدها ) كتبت فيه..

فند الامين العام لحزب الله لبنان ادعاءات بعض المحافل الداخلية القائلة ان حزب الله يحاول تاخير الانتخابات البرلمانية.

"السيد حسن نصر الله أكد ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها مفندا الضجة المفتعلة التي تثيرها بعض الأوساط"

واوضح بان الجهود منصبة حاليا على تدوين قانون الانتخابات وعلى ايجاد الارضيات والاليات التنفيذية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر ,

كما شدد الامين العام لحزب الله على ضرورة حل أزمة نقص الوقود والطاقة الكهربائية في لبنان محذا في نفس الوقت من المخططات الامريكية التي تستهدف الابقاء على هذه الأزمات.

کیهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء على الازمة بين بولندا والاتحاد الاوروبي وكتبت في مقالها ( تجاهل بولندا لقوانين الإتحاد الأوروبي يهدد بإنهياره ) ..

الأزمة بين وارسو وبروكسل طفت على السطح بشكل علني بعد اصدار المحكمة الدستورية العليا في بولندا قرارا يعطي الاولوية والارجحية للقوانين الداخلية في حالة ظهور تعارض مع قوانين وتعليمات الاتحاد الاوروبي.

"البلدان الرئيسية في الإتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا والمانيا إعتبرت موقف بولندا هذا خيانة للوحدة الأوروبية"

ولم تهدأ تطمينات رئيس الحكومة البولندية بعدم وجود اي توجه للخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي من مخاوف بروكسل التي اشارت الى تصريحات مسؤولين بولنديين كبار اخرين كشفت بان قرار تلك المحكمة لم يأت اعتباطا ابدا بل في مسار تدريجي للخروج من عضوية هذا الاتحاد. ان هناك مخاوف جدية في الاتحاد الاوروبي اليوم من احتمال اتساع دائرة التيارات الاوروبية الداعية للخروج من عضويته في حالة البولندكزيت.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن قمة مجموعة العشرين الاخيرة الخاصة بافغانستان في مقالها ( تکرار مؤتمرات بروتوكولية )..

"ما معنى أن تعقد مجموعة دولية العديد من أعضائها الرئيسيين متورطون في إيجاد الأزمة الأفغانية, قمة لمساعدة أفغانستان؟"

ان امريكا وحليفاتها الاوروبيات في حلف الناتو تقفان وراء تدمير البنى التحتية في افغانستان على مدى عشرين عاما وتحويل الحياة في هذا البلد جحيم, فهل من المعقول ان تفكر مثل هذا البلدان في تقديم العون لافغانستان حقا؟ ان مثل هذه القمم والاجتماعات لا تخرج عن كونها قمم واجتماعات استعراضية, ومجرد تظاهر فارغ مكشوف بالانسانية .

رسالت ..

نشرت صحيفة رسالت تقريرا حول تفاقم الاجواء بين الصين وتايوان يحمل عناون ( الجيش الصيني يحذر تايوان عمليا ) كتبت فيه ..

ترى محافل اعلامية في الصين ان بدء الجيش الصيني لمناورات عسكرية واسعة النطاق قرب مضيق تايوان رسالة انذار عملية من الجيش الصيني لتايوان. وحسب هذه المحافل..

"مشاركة وحدات من المظليين ومشاة البحرية وسفن إقتحام وطائرات مقاتلة في مقاطعة صينية مقابل مضيق تايوان رسالة تحذير واضحة"

لحكومة تايبه حيث تتضمن المناورات عمليات انزال بحري وجوي مع تغطية كبيرة من الاسطول الصيني وسلاح الجو. فبكين حذرت تايبه بذلك من خطورة الانزلاق في مسار تصعيدي مقابل الصين اعتمادا على دعم امريكي من السذاجة الرهان عليه خاصة بعد الهزيمة الامريكية المذلة في افغانستان.