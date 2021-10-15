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مراسلة العالم:دخول وحدات الجيش السوري والقوى الأمنية إلى بلدات صيدا وكحيل والنعيمة بريف درعا للبدء بعمليات الانتشار والتفتيش والتمشيط

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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