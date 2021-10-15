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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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إرتفاع عدد شهداء حادثة منطقة الطيونة في لبنان إلى سبعة بعد استشهاد أحد الجرحى
أمير عبداللهيان: محادثات المنسق الاوروبي مع مساعد وزير الخارجية الايراني كانت ايجابية واتفق الجانبان على مواصلتها في بروكسل بعد أسبوعين
ميقاتي: سنتفق على رقم موحد للخسائر التي سيتحملها القطاع المالي ونقدمه إلى صندوق النقد
رئيس الوزراء اللبناني يقول إن احداث اليوم لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي
رئيس الوزراء اللبناني يقول إن احداث اليوم لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي
نجيب ميقاتي: الحكومة اللبنانية تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في محادثات رسمية مع صندوق النقد
الرئيس عون: سيتم التحقيق في ماحدث اليوم لمحاسبة المسؤولين والمحرضين عليه
الرئيس عون: لن نسمح بتكرار ما حصل اليوم ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلاد رهينة لمصالحه وحساباته
الرئيس عون: لبنان بحاجة الى معالجة هادئة للخلافات
الرئيس عون: ما حصل اليوم أمر غير مقبول وندعو الجميع الى الاحتكام لدولة القانون التي تضمن للجميع حرية التعبير عن الرأي
مراسلة العالم:دخول وحدات الجيش السوري والقوى الأمنية إلى بلدات صيدا وكحيل والنعيمة بريف درعا للبدء بعمليات الانتشار والتفتيش والتمشيط
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش
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