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نجاح منظومتي "جوشن" و "خاتم" للدفاع الجوي في مناورة "مدافعو سماء الولاية"

نجاح منظومتي
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر الدفاع الجوي الايراني العميد قادر رحيم زادة إن منظومتي جوشن وخاتم للدفاع الجوي محليتي الصنع نجحت في إسقاط الأهداف في مناورة "مدافعو سماء الولاية 1400".

العالم - ايران

واوضح العميد رحيم زادة انه ضمن المرحلة الرئيسية من المناورة دمرت منظومتا الدفاع الجوي جوشن وخاتم التابعتين لقوات الدفاع الجوي للجيش أهدافا للعدو تسللت إلى منطقة التمرين في علو منخفض.

واضاف قائد مقر الدفاع الجوي، إنه تم اختبار منظومتي خاتم وجوشن لأول مرة في هذا التمرين، قائلا: ان منظومة جوشن الصاروخية هي نسخة متطورة من منظومة 15 خرداد الدفاعية وفي هذا التمرين تم اختباره وتقييمه بنجاح لأول مرة ودمر الأهداف التي حددتها شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

وقال انه وفقا للاستراتيجية الإيرانية القوية لن نتوانى عن تعزيز القدرة الدفاعية في مجال الدفاع الجوي، لافتا الى ان التقييم الدقيق للتهديدات في المجال الجوي دفعنا إلى تطوير أنظمة دفاعية تتناسب مع هذه التهديدات ولا يوجد تهديد لم نفكر في طريقة للتعامل معه.

وانطلقت امس الثلاثاء في إيران المرحلة العملياتية من المناورات المتخصصة المشتركة تحت عنوان "مدافعو سماء الولاية 1400" للدفاع الجوي بهدف نشر أنظمة الصواريخ المحلية والرادار ومعلومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وشبكة المراقبة المرئية للجيش وحرس الثورة في منطقة صحراء ايران.

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