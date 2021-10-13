الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب عن الطعام

أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب عن الطعام
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير أنّ جزءًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي شرعوا اليوم بإضراب عن الطعام، مطالبين إدارة سجون الاحتلال، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من أيلول - تاريخ عملية "نفق الحرية"، واستهدفت بشكل أساس عبر جملة الإجراءات الراهنة البنية التنظيمية للجهاد الإسلاميّ، حيث تُشكّل الحياة التنظيمية إحدى أهم منجزات الحركة الأسيرة تاريخيًا.

العالم-فلسطين

وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل أسرى الجهاد الإسلاميّ الليلة الماضية من الغرف التي يقبع بها أسرى الفصائل الأخرى والتي تم توزيعهم عليها إلى غرفتين داخل كل قسم، لافتًا إلى أنّ أسرى الجهاد رفضوا الخروج من الغرف على اعتبار أنّ نقلهم إلى غرف خاصة بهم ليس الحل المطلوب، مطالبين بالاستجابة لمطلبهم بشكلٍ كليّ.

وبين نادي الأسير أنّ قرار الإدارة بنقلهم كان جزءًا من المقترحات التي قدمتها على اعتبار أنها الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف إلى غرف خاصة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون.

وتابع نادي الأسير أن قرار أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام هو جزء من البرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من كافة الفصائل لمواجهة إجراءات إدارة السجون.

يُشار إلى أنّ عدد أسرى الجهاد في سجون الاحتلال نحو 400.

روابط ذات صلة

أسرى الجهاد في سجون الاحتلال يقررون الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المناورات الايرانية... صواريخ "مجيد" و"دزفول" تدمر صواريخ كروز

كيف علّقت وسائل الإعلام الدولية على صفقة نيوكاسل؟

موظف بمركز للبريد الأمريكي يقتل اثنين من زملائه ثم ينتحر

فضل الله: التدخلات الأميركية بالتحقيق بانفجار المرفأ محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين

سقوط طائرة لبنانية في البحر

مراسلنا يشرح التغييرات الجديدة في نتائج الانتخابات العراقية + فيديو