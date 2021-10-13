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"​لبنان​ القوي": نحن ضد أي تدخل في القضاء ولكن هناك تساؤلات ملحة

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو تكتل لبنان القوي حكمت ديب ان الكتلة ضد أي تدخل في القضاء ولكن هناك تساؤلات لا يمكن غض النظر عنها

العالم_لبنان

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​حكمت ديب​، إلى أنه "في 13 تشرين سقط لنا شهداء، الذين أوجدوا لنا قضية تمسكنا بها، وهذا التاريخ إنتهى في 26 نيسان عند خروج ​الجيش السوري​ من لبنان".

إلى ذلك، أوضح في حديث تلفزيوني، "أننا حاولنا مرات عديدة وقف هذا الإنحدار الحاصل في البلد، عبر إلقاء الضوء على الكثير من الأمور"، معتبراً "أننا نعاني مثل المواطنين".

وأكد ديب، أن "موقفنا واضح بعدم تسييس قضية إنفجار ​مرفأ بيروت​، ويجب رفع ​الحصانات​ للوصول إلى الحقيقة، ونحن مع التحقيق"، مشدداً على أنه "يجب عدم التدخل في التحقيق، وهذا ما أكده ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، أننا في مبداً فصل السلطات".

ولفت إلى "أننا ضد أي تدخل في القضاء، ولكن هناك تساؤلات لا يمكن غض النظر عنها وهناك أطراف كثيرة بريئة"، متمنياً الوصول إلى الحقيقة.

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