القرفة تكبح جماح السكري بصورة كبيرة

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وأوضحت الدراسة أن القرفة تعتبر من أفضل أنواع التوابل للوقاية من مرض السكري، إذ تحتوي على مركبات نشطة يمكن أن تحاكي الأنسولين وقد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم والسيطرة على مرض السكري إلى حد كبير، بحسب boldsky، archyde.

وأشارت الدراسة إلى أن القرفة تساعد في تنظيم غلوكوز الدم في الجسم، وبالتالي السيطرة على مرض السكري إلى حد كبير.

ونوهت بأن أنواع القرفة المختلفة مثل توابل القرفة الصينية، وتلك المعروفة بسايجون، تعمل بشكل مختلف على مرضى السكر بسبب الكميات المختلفة من المركبات الفينولية الموجودة بها.

العناصر الغذائية

القرفة مليئة بالمركبات الحيوية النشطة، وقد أظهرت الدراسة أن القرفة تحتوي على 3 زيوت حيوية، وهي سينامالديهيد، ويوجينول، وكافور، حيث توجد تلك المركبات في لحائها وأوراقها وجذورها، وتعتبر هي المسؤولة أيضاً عن نكهتها ورائحتها.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن القرفة تحتوي على البروتين (3.99 جم) والألياف (53.1 جم) والكالسيوم (1000 مجم) والحديد (8.32 مجم) والمغنيسيوم (60 مجم)، الفوسفور (64 مجم)، البوتاسيوم (431 مجم)، الزنك (1.83 مجم)، الصوديوم (10 مجم)، المغنيسيوم (17.5 مجم)، السيلينيوم (3.1 ميكروجرام)، فيتامين ج (3.8 مجم)، مع فيتامين ب 1، فيتامين ب 2، فيتامين ب 3، حمض الفوليك، الكولين، بيتا كاروتين وفيتامين هـ، كل تلك الخصائص تجعلها واحدة من التوابل المفيدة للصحة بشكل عام.

لكن كيف تكون القرفة مفيدة لمرضى السكري؟

أظهرت الدراسة أن القرفة فعالة في تنظيم غلوكوز الدم قبل الأكل عند البالغين الأصحاء بسبب وجود عوامل طبيعية مثل سينامالديهيد.

كما تحتوي القرفة على مكونات يمكن أن تحاكي الأنسولين، وتباعاً تساعد في تنشيط بروتين كيناز وزيادة امتصاص الغلوكوز، وتصحح القرفة ضعف مستويات الغلوكوز قبل الأكل في الجسم عند تناولها بجرعة 500 مغم/ ديسيلتر يومياً لمدة 3 أشهر تقريباً.

ويشير غلوكوز الدم بعد الأكل إلى مستويات السكر في الجسم بعد تناول الطعام، إذ يلعب ارتفاع نسبة الغلوكوز بعد تناول الوجبات دوراً رئيسياً في الإشارة إلى مخاطر الإصابة بمرض السكري لدى البالغين الأصحاء، فضلاً عن معدل نجاح التدبير العلاجي لمرضى السكر.

ووفقاً للدراسة، فإن مسحوق القرفة قد يساعد بشكل فعّال في خفض نسبة السكر في الدم بعد الأكل بسبب وجود مضادات الأكسدة ومحتوى البوليفينول، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بمرض السكري، كما يمكن لحوالي 5 جم من مسحوق القرفة خفض مستويات الغلوكوز بعد الأكل.